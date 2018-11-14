ALKÜ 32 yıl sonra veda

Toygar DİM

PAŞA Restoranda düzenlenen geceye sağlık çalışanları, idari personel ve Karaların yakınları katıldı. Gecede Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 32 yıl boyunca sağlık hizmeti veren hemşire Gülfikar Karalar'a hizmetlerinden dolayı Başhekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi. Uz. Dr. Nadir Aldemir, Karalara bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışması için teşekkür etti. Aldemir, "Karalar, hastalarımıza büyük bir özveriyle hizmet etmiş ve emekliye ayrılmıştır. Başarısı ve kişiliği ile herkes tarafından sevilen ve sayılan Gülfikar Karalara bir kez daha hastane yönetimim adına teşekkür ediyor ve hayatında başarılar diliyorum dedi. Tüm hastane personelini ailesinden biri gibi gördüğünü ifade eden Gülfikar Karalar, "Her zaman hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vermek için çalıştık. Burada çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Meslek hayatım boyunca kalbi güzel birçok insan kazandım. Hastalarımın iyileştiğini, yüzlerindeki mutluluğa ve bir çok mucizeye şahit oldum. Parayla kazanılmayacak deneyimler yaşadım. Benden sonraki meslektaşlarımın da bu sağlık meşalesini daima en iyiye taşıyacaklarına inanmaktayım. Her zaman yanımızda olan hastane yönetimine ve çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.