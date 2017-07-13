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ALKÜ 15 Temmuz'u unutmadı

15 Temmuz Demokrasi Bayramı ve 15 Temmuz Şehitleri'nin anılması amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) darbe kalkışmasının 1’inci yıldönümü münasebetiyle bir konferans düzenledi

ALKÜ 15 Temmuz'u unutmadı

15 Temmuz Demokrasi Bayramı ve 15 Temmuz Şehitleri'nin anılması amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) darbe kalkışmasının 1’inci yıldönümü münasebetiyle bir konferans düzenledi

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:40
ALKÜ 15 Temmuz'u unutmadı
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KESTEL Yerleşkesi İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin katıldı. Pişgin, kendisini izlemeye gelenlere "15 Temmuz ve Şehadet Ruhu" adlı bir sunum gerçekleştirdi. Konferansa, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, ALKÜ Genel Sekreteri Yavuz Uysal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Müftüsü Mustafa Topal, Alanya Eğitim Bir Sen Başkanı Abuzer Gündoğdu, önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, ALKÜ Daire Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, kurum ve daire amirleri, akademik ve idari personelleri katıldı. Program, şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile ve dualar ille başladı.
'ALLAH ÜLKEMİZİ İLELEBET KORUSUN'
Yüksek Öğretim Kurulu’nda (YÖK) önemli bir toplantıya katılmasından dolayı gerçekleşen programa katılamayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın mesajı salonda bulunanlara okundu. Mesajda Rektör Pınarbaşı, “Programa katılan protokol üyelerimize, akademik ve idari personelimize, ayrıca davetimizi kabul edip üniversitemize teşrif eden programımızın değerli konuğu Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin beye teşekkür ederim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah bu milleti, bu ülkeyi ilelebet korusun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hala tedavi görmekte olan yaralılarımıza Allah’tan şifalar diliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daima yanımızda olsun. Sağlıcakla kalın" ifadelerine yer verildi.
'DARBEYİ MİLLETİMİZ PÜSKÜRTTÜ'
Programın açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, "Bir yıl önce 15 Temmuz gecesi, milletimizi, demokrasimizi, ülkemizi, aydınlık geleceğimizi, cumhuriyetimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletimizin silahlarını yine kendi milletine doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, aziz ve fedakâr bu millet darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü bile göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz’da meydanlarda, sokaklarda tıpkı Çanakkale’de, Sakarya’da, İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, bir avuç darbeciye milletin iradesini çiğnetmeyen büyük Türk milleti vardı, büyük Türkiye vardı. Bu uğurda canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Bize düşen bundan sonrası için şehitlerimizi ve gazilerimizi artık her yıl, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde gönülden yâd ederek, hatıralarını gelecek nesillere aktararak bu bilinci unutturmamaktır. Bu darbe girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. 15 Temmuz’da dirayetli liderlik sayesinde, dış mihrakların beklemediği şekilde karanlık gece aydınlıkla son bulmuştur. Bununla ilgili aziz milletimize ve cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
'DÜNYA GÜCÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜ'
Anadolu’nun stratejik coğrafyası sebebiyle her dönemde dış devletlerin hedefi olduğunu dile getiren Mustafa Harputlu geçmiş de olduğu gibi 15 Temmuz’da da milletin sağduyu ve feraseti ile tüm dünyaya karşı durulduğunu belirtti. "Bu coğrafya çok zor bir coğrafyadır. Sadece bugün değil dünde problemlerin çok yaşandığı ve bundan sonrada yaşanacağı bir coğrafya. 15 Temmuz’da da Türkiye’nin yükselen trendini önleyeceğini düşünen güçler bir kez daha yanıldı. Ama Milletimiz çok kısa zamanda bu durumu varlığıyla bu durumun karşısında durdu. Tüm dünya bu ülkeye hiçbir şey yapılamayacağını böylelikle bir kez daha gördü" şeklinde Konuştu.
'15 TEMMUZ BİR AYETTİR'
"15 Temmuz ve Şehadet Ruhu" adlı programda izleyicilere 15 Temmuz’a dair birçok bilgiler veren Pişgin, "15 Temmuz bir ayettir. 15 Temmuz 250 ayetlik bir kitaptır. Çanakkale’de 250 bin şehit verdik. 15 Temmuz gecesi ise 250 şehit verdik. Biz bu ülkeyi kuzeyi güney, doğusu batısı, sağcısı solcusu demeden hep birlikte kurtardık. 15 Temmuz sosyolojik açıdan çok önemli bir gecedir. Hepimiz Ömer Halisdemir’in peşinden gitme bilinci ile yaşıyoruz" dedi. Program sonunda Rektör Yardımcısı Güneş, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin’e ALKÜ Çinisi hediye etti.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2017 09:33
Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin15 TemmuzBayramıTemmuz Demokrasi
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