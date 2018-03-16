Alkollü sürücü kurbanı Bora'yı kimse unutmadı

16 yaşındaki Bora Aşçılar, geçen yıl karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada 103 promil alkollü bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. İzmir'de yaşanan bu talihsiz kazada genç Bora daha toprağa verilmeden alkollü sürücü serbest kalmıştı.

Ailesi, arkadaşları ve pek çok sivil toplum kuruluşu, hayat dolu ve müziksever bir çocuk olarak tanınıp sevilen Bora'nın anısına bir konser düzenliyor. Bora'yı Anma Konseri 25 Mart Pazar günü 19.30'da İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.