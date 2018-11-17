ALKOD kahvaltıda bir araya geldi

ALKOD Kültür Evi'nde gerçekleşen kahvaltıya, dernek üyesi iş adamlarının yanısıra, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüksel, Alanya CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Mahalle muhtarları ve işadamları katıldı. Toplantıya katılan Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik katılımcılara Alanya'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

ÇELİK '2 BİNDEN FAZLA AİLEYE BAKIM HİZMETİ VERİYORUZ'

Çelik 'Kurum olarak engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın refahının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. 2 binin üzerinde muhtaç vatandaşımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca çocuk desteği kapsamında birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, üçüncü ve daha sonra doğanlar için 600'er lira yardım yapıyoruz. Dilencilik ve çocuk işçi konusunda Emniyet ve Zabıta ile iş birliği halindeyiz, Alanya bu konuda da bir çok şehirden önde bir ilçe durumunda' dedi.

ÇORBACI'YA ALANYA ŞALVARI HEDİYE EDİLDİ

Kahvaltının ardından Chp Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'ya Alaiye Şalvar'ın sahibi Ali İhsan Arslan'ın diktiği şalvar hediye edildi.

ALKOD Başkanı Göker ve Arslan şalvarı giymesinde Çorbacı'ya yardımcı oldu.

Alanya şalvarını yeni jenerasyona sevdirmek için biraz modernize ettiklerini belirten Arslan 'Şalvarı daha fazla gencimize giydirmek istiyoruz, bu yüzden biraz modernleştirip günlük kulanıma daha uygun hale getirdik. Ayrıca Alanya kültürüne uygun kadın giysisi üretme çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

GÖKER 'ALANYA İÇİN KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Kahvaltı hakkında bilgi veren ALKOD Başkanı Ömer Göker 'Alanyamız için çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda şehrin farklı dinamiklerini, siyasi temsilcilerini ve iş adamlarını bir araya getirdiğimiz kahvaltılarımızla bir yandan hemşehrilik ilişkilerimizi güçlendirirken diğer yandan şehrin sorunlarını tartışıp çözüm üretmeye çalışıyoruz' dedi, Göker; 'Burada her partiden, her görüşten temsilci var, bizim ortak paydamız Alanya, bu şehir için neler yapabiliriz noktasında fikir alışverişleri yapıyoruz.

Bildiğiniz gibi yakında soframız olacak, Alanya Sofrası için çalışmalarımıza başladık. Bu gün davetimize icabet edip kahvaltımıza katılan Belediye Başkan Yardımcılarımız Nazmi Yüksel'e, Tunahan Kasapoğlu'na, Chp İlçe Başkanım Sefa Çorbacı ve Yönetimine, muhtarlarıma ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum' dedi.