ALKARDER'e genç başkan

ALKADER binasında gerçekleştirilen genel kurul ile belirlenen yeni yönetim, genç kuşak Karadenizlilerden oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda konuşma yapan eski başkan Mehmet Balıkçı, Karadenizlilerin ailesini, eşini, dostunu alıp getireceği bir kültür derneği oluşturduklarını söyledi. Yapılan faaliyetlerden en anlamlılarının Sevgi Evleri Projesi ve ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar olduğunu anlatan Balıkçı, Alanya’da 20 bini aşkın Karadenizlinin bulunduğuna da dikkat çekti. Derneğin eski başkanlarında Ali Hancı da her zaman derneğe destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yapılan değişiklikle yönetim kurulunda 7 asil ve 7 yedek üyenin olması ile genel kurul süresinin üç yıldan bir yıla düşürülmesine karar verildi. Muhammet Köse başkanlığında oluşturulan genç kuşak Karadenizlilerin oluşturduğu yönetim ise genel kurula katılanlara tanıtıldı. Başkan seçilmesinin ardından konuşma yapan Köse ise, “Karadeniz aşığı biriyim. Karadenizliler için, Alanya’ya Karadenizlileri tanıtmak için hep faaliyetlerde bulunduk. İnşallah hep faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu. Alanya Karadenizliler Derneği’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Muhammet Köse, Esat Kurt, Elif Hacıfazlıoğlu, Abdurrahman Toprak, Ayla Birben, Seda Cin, Muhsin Memduh Çakır, Orhan Gazi Kayacı, Hilal Fazlıoğlu, Ömer Paşaoğlu, Çağrı Pınaroğlu, Aylin Gümüş, Gökhan Saroğlu ve Okan Yıldırım.