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Aliyev Türkiye’yi ziyaret edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Aliyev Türkiye’yi ziyaret edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 24-25 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:15
Aliyev Türkiye’yi ziyaret edecek
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ZİYARET sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev’in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek. Sözkonusu ziyaret, Azerbaycan’da 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev’in gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahatini teşkil edecek. 
Ziyaret kapsamında görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AliyevTürkiye
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