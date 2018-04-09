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ALİMDER kermes açtı

Alanya İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ALİMDER) tarafından Hacımemişler Camii yanında bulunan kermes alanında düzenlenen yardım kermesinin açılışı dualarla yapıldı

ALİMDER kermes açtı

Alanya İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ALİMDER) tarafından Hacımemişler Camii yanında bulunan kermes alanında düzenlenen yardım kermesinin açılışı dualarla yapıldı

09 Nisan 2018 Pazartesi 21:42
ALİMDER kermes açtı
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9-14 NİSAN 2018 tarihleri arasında sürecek olan kermes hakkında bilgi veren ALİMDER Başkan Yardımcısı Mücahit Mecek "İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına organize ettiğimiz kermesimizin açılışını dualarla yaptık. Tüm Alanya halkını kermese yardımcı olmaya çağırıyoruz. Gıda, giyim ve el işi gruplarından oluşan yardım kermesimizi düzenli olarak her yıl açıyoruz. Kermesin 3 günü ALİMDER olarak, geri kalan 3 günü de derneğimizin yönetim kurulu üyelerinin mütevelli heyetini oluşturduğu Anadolu Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu yararına gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Alanya İmam Hatip Okulları MezunlarıAlimder
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