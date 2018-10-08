Aliefendililer Yücel’e seslendi: ‘Ölüm köprüsü olmasın’

Fikri Berker PAKNA

ALANYA’NIN Demirtaş Mahallesi Aliefendi bölgesi sakinleri, köy içerisinden geçen nehrin üzerinde bulunan köprüye korkuluk istiyor. Köy sakinlerinin Alanya Belediyesi Çözüm Masası’na ilettiği mesajlar köprüye acilen korkuluk yapılması yönünde. Bölge sakinleri, “Alanya Belediyesi, köyümüz için elinden geleni yapıyor ancak bu köprünün de acilen korkuluğa ihtiyacı var. Buradan birisi nehre düşebilir. Bir felaket yaşanmadan, burası ölüm köprüsü olmadan, köprüye korkuluk yapılmalı” diyerek Başkan Adem Murat Yücel’den köprüye korkuluk yapılmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 16:33