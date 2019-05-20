Aliefendi’de işlem tamam

BÖLGENİN sorunlarını rapor edip Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut’a teslim eden Aliefendi Mahallesi Muhtarı Rüştü Vural, rapora kısa sürede yanıt geldiği için Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti. Aliefendi’de kronikleşmiş alt ve üstyapı sorunları bulunduğunu ve Alanya Belediyesi’nin çalışmalara hemen başladığını söyleyen Muhtar Rüştü Vural, “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve tüm çalışma ekibe teşekkür ediyorum. Alifendi Mahallesi’nde asfalt öncesi altyapı çalışmalarına başladık. Allah kolaylık versin” dedi.