ALİDAŞ genel kurul yapacak

ALANYA Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin (ALİDAŞ) Olağan Genel Kurulu, 31 Mart'ta Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurul 7 Nisan'a ertelenecek. Genel kurulda önce divan başkanlığı oluşturulacak. Daha sonra tutanakların imzalanması için divan başkanlığına yetki verilecek. Ardından yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okunacak ve müzakere edilecek. Şirketin 2014 yılı finansal tablolarının okunmasından sonra yönetim kurulu üyeleri ibra edilecek. Dilek ve temennilerin ardından genel kurul sona erecek.

ALTSO İLE ALİDAŞ SAVAŞI SÜRECEK Mİ?