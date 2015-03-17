ALİDAŞ genel kurul yapacak

ALANYA Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin (ALİDAŞ) Olağan Genel Kurulu, 31 Mart'ta Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurul 7 Nisan'a ertelenecek. Genel kurulda önce divan başkanlığı oluşturulacak. Daha sonra tutanakların imzalanması için divan başkanlığına yetki verilecek. Ardından yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okunacak ve müzakere edilecek. Şirketin 2014 yılı finansal tablolarının okunmasından sonra yönetim kurulu üyeleri ibra edilecek. Dilek ve temennilerin ardından genel kurul sona erecek.
ALTSO İLE ALİDAŞ SAVAŞI SÜRECEK Mİ?
Bilindiği gibi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ile Başkan Yardımcısı Serdar Uygun, ALİDAŞ’ın defterlerini incelemek istemiş ancak ALİDAŞ yönetiminin şeffaf olmadığını, defterleri kendilerine göstermediğini söylemişler, bunun üzerine açıklama yapan ALİDAŞ Başkanı Kerim Taç, “Defterleri dışarıya vermemiz mümkün değil. Kendilerine tarih ve saat verdik, şirket bürosunda defterleri inceleyebileceklerini bildirdik ama gelmediler. Bizim hiç kimseye verilemeyecek hesabımız yok” demişti. ALİDAŞ’ın 31 Mart’ta yapılacak genel kurulunda özellikle bu konuda sert tartışmaların yaşanacağı iddia ediliyor.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 17:52