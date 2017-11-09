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Ali Yeldan’dan Alanya’ya mesaj var  

Alanya’da yaklaşık 7 yıl görev yapan ve görev süresi boyunca başarılı çalışmalara imza atan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu’nun (TURSAF) Başkanı ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan ile bir araya geldi

Ali Yeldan’dan Alanya’ya mesaj var  

Alanya’da yaklaşık 7 yıl görev yapan ve görev süresi boyunca başarılı çalışmalara imza atan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu’nun (TURSAF) Başkanı ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan ile bir araya geldi

09 Kasım 2017 Perşembe 14:17
Ali Yeldan’dan Alanya’ya mesaj var  
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İSLAM Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştay’ına katılmak üzere Adana’da bulunan Yazan’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Sağlık turizminde  Türkiye’nin menfaati  için yola çıkmış olan  TURSAF üyelerini yürekten tebrik ediyorum. Ülkemiz adına güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Adana’da daha önceden 7 yıl boyunca görev yaptığım Alanyalı vatandaşlarımı ağırlamak benim için ayrı bir mutluluktur. Alanya’nın bendeki yeri her zaman ayrı ve özel olacaktır. İlçede bulunduğum süre boyunca çok önemli işler başardık. Alanya halkından belki de kimseye nasip olmayacak bir ilgi ve sevgi gördüm. En önemlisi güzel insanların güzel kalplerini kazandım” dedi. TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan ise duyduğu güzel sözler için Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’a teşekkür etti. Yazan, “Alanya için yaptığınız başarılı işler için size minnet borçluyuz. TURSAF olarak bizlere inanmanız gurur ve onur vericidir. Hep birlikte Ülkemiz adına sağlık turizminde güzel işler başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan daha sonra basına kapalı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAli YeldanALKÜTURSAF
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