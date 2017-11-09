Ali Yeldan’dan Alanya’ya mesaj var  

İSLAM Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştay’ına katılmak üzere Adana’da bulunan Yazan’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Sağlık turizminde Türkiye’nin menfaati için yola çıkmış olan TURSAF üyelerini yürekten tebrik ediyorum. Ülkemiz adına güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Adana’da daha önceden 7 yıl boyunca görev yaptığım Alanyalı vatandaşlarımı ağırlamak benim için ayrı bir mutluluktur. Alanya’nın bendeki yeri her zaman ayrı ve özel olacaktır. İlçede bulunduğum süre boyunca çok önemli işler başardık. Alanya halkından belki de kimseye nasip olmayacak bir ilgi ve sevgi gördüm. En önemlisi güzel insanların güzel kalplerini kazandım” dedi. TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan ise duyduğu güzel sözler için Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’a teşekkür etti. Yazan, “Alanya için yaptığınız başarılı işler için size minnet borçluyuz. TURSAF olarak bizlere inanmanız gurur ve onur vericidir. Hep birlikte Ülkemiz adına sağlık turizminde güzel işler başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan daha sonra basına kapalı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.