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Ali's GYM bunu hep yapıyor ! Fitness şampiyonu Alanya'dan

Ali's GYM Fitness sporcularından Hülya Güler, Side'de düzenlenen Milli Takım Seçmeleri'nde şampiyon olarak Alanya'ya büyük bir gurur yaşattı 

Ali's GYM bunu hep yapıyor ! Fitness şampiyonu Alanya'dan

Ali's GYM Fitness sporcularından Hülya Güler, Side'de düzenlenen Milli Takım Seçmeleri'nde şampiyon olarak Alanya'ya büyük bir gurur yaşattı 

27 Mart 2018 Salı 16:31
Ali's GYM bunu hep yapıyor ! Fitness şampiyonu Alanya'dan
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TÜRKİYE Fitness Federasyonu tarafından 21-25 Mart tarihleri arasında Side'de düzenlenen Milli Takım Seçmeleri'ne katılan Ali's GYM Fitness sporcusu Hülya Güler, Bikini Fitness 1.72 cm kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu başarıyla Fitness Milli Takım'a seçilen Hülya Güler, ailesine ve arkadaşlarına da büyük bir sevinç yaşattı. Güler, 5-7 Mayıs'ta İspanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi. Teknik kurulun onayı olursa, Hülya Güler Türkiye'yi ve Alanya'yı İspanya'da temsil edecek. Milli sporcu ve hakem olan Güler'in antrenörü Ali ihsan Yüksekkaya, "Alanya'mıza 1  şampiyon daha kazandırdık, gururluyuz. Hülya çok zor şartlar altında hazırlandı. Bu spor, özellikle de müsabaka boyutu çok zor ve masraflı olan bir spor. Bu konuda Alanya'mızdaki sivil toplum örgütleri ve işadamlarımızdan sponsorluk anlamında yardımlarını bekliyoruz. Bir şampiyon kolay yetişmiyor" dedi. Antrenör Yüksekkaya, daha önce de Alanya'mıza 1 şampiyonluk, 1 ikincilik ve bir de üçüncülük kazandırdı. Bayanlarda ise ilk kez bir şampiyon Alanya'dan çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
FitnessSporHülya GülerSideMilli Takım
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