GEÇEN hafta 'Taahhüdü ihlal' suçlamasıyla cezaevine konulan Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) kurucularından, Alanya'nın sevilen renkli simalarından Ali Rıza Gündoğmuş serbest bırakıldı. Gündoğmuş'un serbest kalması Alanya'da sevenlerini sevindirdi.

MEHMET ŞAHİN'İN ÇABALARIYLA

Gündoğmuş'un tutuklanmasının ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin başta olmak üzere sevenleri harekete geçmişti. Gündoğmuş'un serbest bırakılmasında Şahin'in çok büyük emeğinin olduğu öğrenildi. Gündoğmuş’un cezaevine konulma sürecine ilişkin 4 Mart Pazartesi günü bir açıklama yapan kızları avukat Yasemin Gündoğmuş ve Zülal Gündoğmuş da "Yardımlarını esirgemeyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Sayın Mehmet Şahin’e, bu süreçte yanımızda duran meslektaşlarıma, düşünenlere, arayıp soranlara, güzel dileklerini iletenlere, sağlık durumunu merak edenlere teşekkürü bir borç biliriz" demişlerdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 16:47