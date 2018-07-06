Ali Öğretmen Alanya'yı yasa boğdu

ALANYA eğitim camiasının yakından tanıdığı, sevilen öğretmenlerinden olan Ali Açıkalın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Açıkalın kazanın ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıkalın'ın sevenleri ölüm haberiyle yasa boğuldu.
Tahir Açıkalın'ın oğlu, Tekin ve Abdi Açıkalın'ın abisi, Belediye Personeli Özgür Açıkalın'ın amcası Ali Açıkalın'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Antalya Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 22:13
Allah rahmet eylesin hocamızı çok severdik mekanı cennet olsun