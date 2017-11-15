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Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın tokatladığı başkana teklif yaptı

Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Ali Koç, basketbol şubesini Aziz Yıldırım'ın tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e emanet etmeyi planlıyor

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın tokatladığı başkana teklif yaptı

Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Ali Koç, basketbol şubesini Aziz Yıldırım'ın tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e emanet etmeyi planlıyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:35
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın tokatladığı başkana teklif yaptı
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FUTBOLU tamamen profesyonellere bırakmayı planlayan Koç'un yönetim kurulu listesi üzerinde bazı çalışmalar yaptığı biliniyor. Koç'un  basketbol şubesini sürpriz bir isme emanet edeceği de konuşuluyor.

Ali Koç'un şube için düşündüğü isim Yakın Doğu Üniversitesi Kadın  basketbol takımının başarılı Başkanı Işık Eyigüngör… İki isim arasında görüşmeler devam ediyor. Yapılan görüşmelerin en kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor.

9 AYA KADAR HAPİS CEZASI YOLDA

Bilindiği gibi bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde  F.Bahçe Başkanı  Aziz Yıldırım ile Işık Eyigüngör arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Yıldırım'ın Eyigüngör'e attığı tokat çok konuşulmuştu. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, Yıldırım'a karşılık veren Işık Eyigüngör hakkında da, "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan da 9 aya kadar hapis cezası istendi.

3 KUPAYI BİRLİKTE KAZANDILAR

Aziz Yıldırım döneminde  Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Eyigüngör, Yakın Doğu Üniversitesi kadın  basketbol takımının başında büyük başarılara imza attı.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi bir sezon içinde  Türkiye Kupası, FİBA Kadınlar  Avrupa Kupası ve lig şampiyonluğuna ulaşmasını bilmişti. Yakın Doğu  basketbol takımı bu sezon da başarılı bir grafik sergilemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAziz YıldırımALİ KOÇSpor
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