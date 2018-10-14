ALANYA'DA 'Uysal' lakabıyla bilinen Devlet Su İşleri Eski Müdürü ve Alanya Rotary Kulübü kurucularından olan Ali İhsan Birer vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Birer, Türk Sanat Müziği'ne olan düşkünlüğüyle tanınırdı. Birer'in cenazesi 15 Ekim Pazartesi günü öğle namazına müteakip Gürses Camii'nde kılınacak namazın ardından Gedevet Park Orman yanındaki Dönme Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ali İhsan Birer'in taziyesi ise Kestel'deki evinde yapılacak. Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 17:47