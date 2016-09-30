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Ali Ağaoğlu paylaşılamıyor!

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Petek Ertüre, ünlü iş adamının yeni aşkına sosyal medyada göndermede bulundu. Duygu Su Gülpınar ise "Kendi bahçesinde dal olmayan girmiş bahçeme ağaçlık taşlıyor" yanıtını verdi

Ali Ağaoğlu paylaşılamıyor!

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Petek Ertüre, ünlü iş adamının yeni aşkına sosyal medyada göndermede bulundu. Duygu Su Gülpınar ise "Kendi bahçesinde dal olmayan girmiş bahçeme ağaçlık taşlıyor" yanıtını verdi

30 Eylül 2016 Cuma 10:53
Ali Ağaoğlu paylaşılamıyor!
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ALİ Ağaoğlu'nun hayatına giren kadınlar, sosyal medyada kavgaya tutuştu. Fitili 62 yaşındaki iş adamının geçtiğimiz yıl kısa bir süre aşk yaşadığı Hazal Mesudiyeli'nin ateşlediği iddia edildi.

ORTALIK KARIŞTI 
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ağaoğlu'nun, sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile fotoğrafını gören Mesudiyeli, Twitter'dan "Eski sevgilinin yeni sevgilisinin çirkin olduğunu görünce yaşanan mutluluk zehirlenmesi" diye yazdı. Bu göndermeye kulaklarını kapatan Gülpınar'a bir iğneli mesaj da iş adamının 6 yıllık eski hayat arkadaşı ve oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre'den geldi.
Sık sık Duygu Su Gülpınar'a İnstagram'da üstü kapalı taş atan Ertüre, son olarak "Kimine göre yalanım, kimine göre falanım. Herkes rahat olsun, insanına göre insanım" diye bir mesaj yayımladı. Bu mesaj, Gülpınar cephesinde bardağı taşırdı.
İzmirli balerin, önceki gün sessizliğini bozdu ve instagram'da "Kendi bahçesinde dal olmayan biri girmiş bahçeme ağaçlık taşlıyor" diye yazdı. İzmirli güzelin bu sözleri, Ertüre'ye gönderme olarak yorumlandı.
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Ali Ağaoğlu Paylaşılamıyor!Ali Ağaoğlu
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