Ali Ağaoğlu paylaşılamıyor!

ALİ Ağaoğlu'nun hayatına giren kadınlar, sosyal medyada kavgaya tutuştu. Fitili 62 yaşındaki iş adamının geçtiğimiz yıl kısa bir süre aşk yaşadığı Hazal Mesudiyeli'nin ateşlediği iddia edildi.



ORTALIK KARIŞTI

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ağaoğlu'nun, sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile fotoğrafını gören Mesudiyeli, Twitter'dan "Eski sevgilinin yeni sevgilisinin çirkin olduğunu görünce yaşanan mutluluk zehirlenmesi" diye yazdı. Bu göndermeye kulaklarını kapatan Gülpınar'a bir iğneli mesaj da iş adamının 6 yıllık eski hayat arkadaşı ve oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre'den geldi.

Sık sık Duygu Su Gülpınar'a İnstagram'da üstü kapalı taş atan Ertüre, son olarak "Kimine göre yalanım, kimine göre falanım. Herkes rahat olsun, insanına göre insanım" diye bir mesaj yayımladı. Bu mesaj, Gülpınar cephesinde bardağı taşırdı.

İzmirli balerin, önceki gün sessizliğini bozdu ve instagram'da "Kendi bahçesinde dal olmayan biri girmiş bahçeme ağaçlık taşlıyor" diye yazdı. İzmirli güzelin bu sözleri, Ertüre'ye gönderme olarak yorumlandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.