Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ali Ağaoğlu kızının kınasını bastı 

24 Aralık’ta Koray Kırcal ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Sena Ağaoğlu’nun kına gecesi dün akşam Beşiktaş Four Seasons Hotel’de yapıldı. Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, kızının kınasına baskın yaptı

Ali Ağaoğlu kızının kınasını bastı 

24 Aralık’ta Koray Kırcal ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Sena Ağaoğlu’nun kına gecesi dün akşam Beşiktaş Four Seasons Hotel’de yapıldı. Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, kızının kınasına baskın yaptı

21 Aralık 2016 Çarşamba 16:02
Ali Ağaoğlu kızının kınasını bastı 
banner404
AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, damadı Koray Kırcal ve oğlu Alican Ağaoğlu ile birlikte kızı Sena'nın eline tam kına yakılırken sürpriz baskın yaptı.
Duygusal anların yaşandığı gecede Ali Ağaoğlu'nun zaman zaman gözleri dolarken, kızının bu mutlu gecesinde bol bol dans etti.
Yaklaşık 150 aile dostlunun katıldığı kına gecesi, son haftalarda yaşanan terör olaylarından dolayı özellikle Ali Ağaoğlu’nun istediği doğrultusunda şatafattan uzak, sade bir tören ile yapıldı.
Kınası yakılan Sena Ağaoğlu modacı Zuhair Murad imzasını taşıyan kıyafeti ile göz doldururken, gece boyunca güzeliği ve şıklığıyla da göz kamaştırdı. 
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Ali AğaoğluSena AğaoğluBeşiktaşZuhair Murad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu
Başsavcı Yasin Emre, Alanya basınıyla buluştu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim