Ali Ağaoğlu kızının kınasını bastı 

AĞAOĞLU Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, damadı Koray Kırcal ve oğlu Alican Ağaoğlu ile birlikte kızı Sena'nın eline tam kına yakılırken sürpriz baskın yaptı.

Duygusal anların yaşandığı gecede Ali Ağaoğlu'nun zaman zaman gözleri dolarken, kızının bu mutlu gecesinde bol bol dans etti.

Yaklaşık 150 aile dostlunun katıldığı kına gecesi, son haftalarda yaşanan terör olaylarından dolayı özellikle Ali Ağaoğlu’nun istediği doğrultusunda şatafattan uzak, sade bir tören ile yapıldı.

Kınası yakılan Sena Ağaoğlu modacı Zuhair Murad imzasını taşıyan kıyafeti ile göz doldururken, gece boyunca güzeliği ve şıklığıyla da göz kamaştırdı.



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