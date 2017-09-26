Alev alev yanan aracını çaresizce seyretti

YANGIN, gece saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak'ta çıktı.

FOTO:İHA

Edinilen bilgiye göre, aracı çalışmayan Muhammed Tekin, bir arkadaşının aracı ile kendi aracına akü takviyesi yapmak istediği sırada elektrik sorunu nedeniyle 42 N 7557 plakalı hafif ticari aracı birden alev aldı.

FOTO:DHA – Talihsiz adam aracının yanışını böyle izledi.

Alevlerin büyümesi üzerine Tekin ve arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Alev topuna dönen araca kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri müdahale etti.

FOTO:DHA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Araç sahibi Muhammed Tekin, kullanılamaz hale gelen aracını çaresiz bir şekilde izledi.

(İHA)