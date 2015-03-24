ALESO’dan ‘Tarihi’ gezi

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO), Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle Çanakkale’ye bir gezi düzenledi. ALESO’nun ilk defa kendi dönemlerinde kültürel geziler düzenlediğini belirten ALESO Başkan vekili Ahmet Yanar, “Odamız tarafından İlk defa bizim dönemimizde kültür gezileri düzenleniyor. Bu kapsamda Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle üyelerimizi Çanakkale’ye gönderdik. Gezi katılan üyelerimiz, Çanakkale’de şanlı bir tarihin nasıl yazıldığını, ecdadımızın bu ülkeyi nasıl savaşarak kazandıklarına tanıklık ettiler. Yönetim olarak bu tür organizasyonları her yıl yapacağız. Geziye katılan üyelerimiz, geziden çok memnun olduklarını dile getirdiler. Üyelerimizi götüren Dim Tur’a ve rehberlik eden rehberlerimize de teşekkür ederim” dedi.