ALESO'dan 'Et' açıklaması

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, 'Et ve Et Ürünleri Tebliği' hakkında bir açıklama yaptı. 5 Aralık 2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 'Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği'nin 'Et ve Et Ürünleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle ilgili bir açıklamada bulunan Demir, "Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır ancak dilli salam hariç olmak üzere fermente sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, pastırma, kavurma, jambon, köfte, kanatlı köfte, döner, kanatlı döner ve emülsifiye et ürünleri gibi karkas etinden üretilen et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise karkas eti katılabilir" dedi.