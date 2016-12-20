ALESO'dan sert kınama

20 Aralık 2016 Salı 15:24
ALESO'nun sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demir, "Rusya Büyükelçisi Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide suikast sonucu yaşamını yitirdi. Bu hain saldırı Rusya Türkiye ilişkilerini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik bir saldırı. Karlov'un hayatını kaybettiği bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Hükümetimizin ve kolluk kuvvetlerinin gereken tedbirleri almasını gerekmekte. İçimizdeki bu hainlerin de bir an önce temizlenmesini istiyoruz."
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