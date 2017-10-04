ALESO'dan esnafa tüp indirimi

ONUR Anonim Şirketi'nda imzalanan protokol sonrası konuşan ALESO Başkan Vekili Ahmet Yanar, "Her şeyin en iyisine layık siz sevgili esnafımıza bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve destek olma düşüncesi ile İpragaz ile protokol yaparak yüzde 10 indirim sağlandı. Bu indirim konusunda esnafımıza gerekli indirimi sağlayan Onur Anonim Şirketi sahibi Ali Aydın ve ekibine esnafımız adına teşekkür ederiz" dedi.
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