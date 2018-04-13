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ALESO'dan 'Elit' hizmet

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, oda üyelerine daha kaliteli ve ucuz hizmet sunmak amacıyla Elit Bilgisayar'la anlaşma imzaladı

ALESO'dan 'Elit' hizmet

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, oda üyelerine daha kaliteli ve ucuz hizmet sunmak amacıyla Elit Bilgisayar'la anlaşma imzaladı

13 Nisan 2018 Cuma 21:41
ALESO'dan 'Elit' hizmet
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ALESO Başkanı Nur Demir, yapılan anlaşmanın ardından oda üyelerinin de muhasebe programları indiriminden faydalanabileceğini dile getirdi. Demir, "Odamız ve Elit Bilgisayar arasında yapılan anlaşmayla bilgisayar satışı, teknik servis, yedek parça, kamera, ticari ve sektörel muhasebe programlarında indirim sağlanacak. Esnaf Odası kimliği ile Elit Bilgisayar'ı tercih eden esnaflarımız da bu indirimlerden yararlanabilecek. Bu bağlamda Elit Bilgisayar sahibi Hatice Ünsal'a esnaf yararına yaptığı bu indirimlerden dolayı esnaflarım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim" dedi. 

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Alanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıNuri Demir
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