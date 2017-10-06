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ALESO da aşure dağıttı

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) cuma namazının ardından Hacımemişler Camii önünde üyeleriyle vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi

ALESO da aşure dağıttı

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) cuma namazının ardından Hacımemişler Camii önünde üyeleriyle vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi

06 Ekim 2017 Cuma 15:53
ALESO da aşure dağıttı
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CUMA namazının ardından yapılan toplu dua sonrasında aşure ikramı yapıldı. ALESO Başkanı Nuri Demir ve ekibi tarafından hazırlanan 'Aşure Günü'ne çok sayıda davetli katıldı. Büyük bir katılımla gerçekleşen aşure etkinliği sonrası konuşma yapan ALESO Başkan Vekili Ahmet Yanar, "Muharrem ayının 10'uncu gününün 'Aşure Günü' olmasından dolayı esnafımız ile birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirme düşüncesi ile bu etkinliği tertip ettik. Bundan sonra bu etkinliği, inşallah geleneksel hale getireceğiz. Etkinlikte emeği geçen tüm ekip arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

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Alanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıAlesoHacımemişler Camii
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Ahmet şimşek 2017-10-06 17:16:15

Ahmet yanar yine şov peşinde O orda olduğu sürece Nuri demir kaybetmeye mahkum. Alanya başka adammı (tabi Ada'mdan sayarsak) Nuri Demir görev veriyor

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