ALES ne zaman? 2019 ALES tarihleri belli oldu

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES sınavları için arayış başladı. 2019 yılında ALES sınavlarına katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte 2019 ÖSYM sınav takviminde yer alan tarihler...
2019 ALES NE ZAMAN?
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN? (2019)
ALES/1 sınavı için başvurular, 5 - 13 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.
2019 ALES NE ZAMAN UYGULANACAK?
ALES/1 sınavı, 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sınav sonuçları, 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.
2019 ALES SINAV TARİHLERİ
ALES/2 sınavı : 22 Eylül 2019 (Başvurular, 9-17 Temmuz 2019)
ALES/3 sınavı : 17 Kasım 2019 (Başvurular,17-25 Eylül 2019) tarihinde uygulanacak.