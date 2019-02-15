ALES ne zaman? 2019 ALES tarihleri belli oldu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı tarihleri belli oldu. 2019 ALES sınavına katılacak olan adaylar için ALES başvuru tarihleri, ALES sınav tarihleri ve ALES sınav sonuçları tarihleri ÖSYM tarafından belirlendi