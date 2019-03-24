Aldığı ödülle Alanya'nın gururu oldu

BU yıl 11’inci ve 12’inci Uluslararası Tasarım Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan projeler, 25 Nisan 2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles kentinde bulunan Pasifik Tasarım Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. 2007 yılında mimarlık, iç mekan, ürün, grafik ve moda tasarımındaki en iyi profesyonel ve öğrenci tasarımcıları tanıtmak ve tanımak için kurulan Uluslararası Tasarım Ödülleri’nde Alanyalı mimar Darı’nın lider tasarımcılığında Mısırlıoğlu Tasarım Grubu tarafından Anex Tour ve Sirius Deluxe Hotel için hazırlanan projeler mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

