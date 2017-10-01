Aldığı çaydanlıkta servet unuttu

İDDİAYA göre, Fransa'da yaşayan bir kadın Arnavutköy'de yaşayan annesini yaklaşık bir ay önce ziyarete geldi. Arnavutköy'de alışverişe çıkan kadın bir iş yerinden çaydanlık alarak annesinin evine geri döndü. Kadın, yaklaşık 2 kilo altınla birlikte 20 bin dolarını çaydanlığın içine koydu. Bir süre sonra Fransa'ya geri dönmesi gereken kadın tam gideceği sırada iş yerine gelerek çaydanlığı değiştirdi.



Servetini çaydanlıkta unutup Fransa'ya gitti



Yeni aldığı çaydanlıkla Fransa’ya geri dönen kadın, döndükten bir süre sonra altınlarını ve parasını iş yerine geri verdiği çaydanlığın içinde unuttuğunu fark etti. Hemen Arnavutköy’de yaşayan annesini arayan kadın, çaydanlığın içinde parasını unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine mağazaya gelen anne, mağaza çalışanları ile birlikte değiştirilen çaydanlığın içine baktı. Çaydanlığın içine bakan çalışanlar, paraları ve altınları bularak kadının annesine teslim etti. Parayı alan kadın daha sonra iş yerinden ayrıldı.



Annenin iddiası üzerine çaydanlığı kontrol ederek içindeki altın ve paraları bulan iş yeri çalışanı Gizem Nur Toy, “Öncelikle arkadaşlar buraya kız için alışveriş yapmaya gelmişlerdi. Kızı Fransa'da oturuyormuş. Gelip buraya alışveriş yaptılar. 500 TL'lik bir alışveriş yapılmıştı. Sonrasında kızı Fransa'ya döneceği zaman aile geldi ve çaydanlığı değiştirmek istediğini söyledi. Apar topar çaydanlığı koyup yenisini alıp gittiler. Arasından 15 gün geçtikten sonra aile tekrardan geldi ve içinde ziynet eşyalarını unuttuğunu ve bunu geri almak istedikleri söylediler. Biz de, tabi deyip çaydanlığı açtığımızda içinde ziynet eşyalarının bulunduğunu gördük" dedi.



İş yeri çalışanı Gizem Nur Toy, sözlerine şöyle devam etti:



"Vitrinler genelikle temizleniyor. Çaydanlık elimize alındığı zaman belkide malındandır diye denilip dikkat edilmeyip geri yerine konuldu. Çaydanlıktaki ağırlığı fark ettik belki malındandır deyip geri vitrine konuldu. Toplu bir miktarda bilezik, iki deste para, çeyrek vardı.”