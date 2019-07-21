Eşini aldatan pişman oluyor. Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre CİSED aşkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe; “Sadakatsizlik yapan 100 kişiye sorduk: ‘Yakalandığınızı hiç düşündünüz mü?’ aldığımız yanıt: ‘Hayır!’; ‘Partnerinizin sizi sadakatsizlik yapabileceğini hiç düşündünüz mü?’ aldığımız yanıt: ‘Hayır!’. Aldatıp yakalanan 100 kişiye sorduk: ‘Tüm yaşadıklarınıza değer miydi?’ yanıt ise ‘Değmezdi!;’ ‘Böyle olacağını bilseydiniz aldatır mıydınız?’ yanıt: ‘Hayır’” oldu.

On bin kişiyle yapılan ankete göre;

Eşini ya da partnerini aldatanların yüzde 68’i pişmanlık duyarken, yüzde 90’ı aldatılmayı affetmeyeceğini söyledi. Aldatılırsam terk ederim diyenler yüzde 65.

Sanal ortamda chat aşkları aldatma sayılır diyenlerin oranı yüzde 70.

Aldatılma durumunda eşini ya da partnerini cezalandırmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 95.

Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?

% 35; Cep telefonunun fatura adresini değiştirmişse veya faturası kabarık geliyorsa

% 25; Telefonunu yanından ayırmıyorsa

% 20; Önemli günleri ya da yıl dönümleri kutlamayı aksatıyorsa

% 40; Beni önemsemiyorsa

% 35; Birdenbire aşırı kıskanmaya başlamışsa veya aşırı kıskançlığı bırakmışsa

% 55; Eskisinden daha farklı giyiniyorsa

% 60; Aynanın karşısında eskiye göre daha fazla vakit geçiriyorsa

% 65; Vücudunda morarma, çürük varsa

% 40; Arada kayboluyor ve ona ulaşılamıyorsa

% 42; Sık sık iş görüşmelerine veya seyahate çıkıyorsa

% 24; Cinsel açıdan isteksizse

% 36; Sık yalan söylüyorsa.