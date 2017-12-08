 ALDAP'tan ABD'nin Kudüs kararına sert tepki

ALDAP adına konuşan Hasan İlhan, sözlerine Kudüs'ün işgal edilişinin 100. yılına gelindiğini hatırlatarak başladı. İlhan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ateş püskürdü. Geçmiş Müslüman kırımlarını hatırlatan İlhan, "Kendini muasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa'nın merkezinde, Bosna'da yaşanan soykırım hafızalarımızda tazeyken, Suriye'de her gün bir insanlık dramı yaşanırken, ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açıktır. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu olan Trump aracılığıyla ilk kıblemiz olan Kudüs'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme ücretinde bulunmuşlardır. New York'un bir geceliğine aydınlanması için tüm gönül coğrafyamızı ateşe atananlar, Kudüs'ümüzün bir anlık karanlığa bürünmesinin bedelini çok ağır ödeyeceklerdir." dedi.

'... Kİ İNTİKAMIMIZI ALABİLELİM!'

Cami önünde toplanan grup, konuşmacının "İsrail, senin yıkılışını göreyim." sözlerini "Amin!" diyerek karşıladı. İlhan konuşmasını, "Yaşasın başkenti bağımsız Kudüs olan İslam dünyası! Rabbim, bizlerin ayaklarını dinin üzerinde sabit kıl ki, bu katil sürüsünden intikamımızı alabilelim." diyerek noktaladı.

Protestoya katılan Fatma Özmüftüoğlu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Kudüs Filistin değil, kıble davasıdır.", "Müslümanlar bu talanın hesabını soracak!" yazılı dövizler taşıdı. Protesto sonunda, başta Kudüs olmak üzere tüm Müslüman coğrafyasının kurtuluşa ermesi için dua edildi. Grup "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail, kahrolsun işbirlikçiler!" sloganları atıp tekbir getirdikten sonra dağıldı.