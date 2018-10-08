Albimo'ya ilgi büyük  

BUGÜN sona erecek fuarın ziyaretçileri de yeni ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Albimo'nun fuarını ziyaret ederek firma sahibi Bilal Gömeç'i tebrik edenler arasında dün, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetimi, AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi ile Özlü Soğutma sahibi Ahmet Özlü gibi isimler vardı. Misafirleri ile yakından ilgilenen Bilal Gömeç, konuklarına yeni ürünleri kendisi tanıttı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 15:43