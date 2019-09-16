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Alanya'yı yasa boğan ölüm: 'Paşa'yı kaybettik

Alanya Belediyesi çalışanlarından ‘Paşa’ lakaplı Ali İhsan Dolu, 62 yaşında hayatını kaybetti

GÜNCEL 15.09.2019, 11:56 16.09.2019, 01:09
Alanya'yı yasa boğan ölüm: 'Paşa'yı kaybettik
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ALANYA Belediyesi, Spor Müdürlüğü’nde çalışan Ali İhsan Dolu (62), yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi. Ciğerleri su toplayan ve bir süredir ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren ‘Paşa’ lakaplı Dolu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dolu’nun  cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bademağacı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#paşa #Ali İhsan Dolu #Alanya Belediyesi
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