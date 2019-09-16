Alanya'yı yasa boğan ölüm: 'Paşa'yı kaybettik
Alanya Belediyesi çalışanlarından ‘Paşa’ lakaplı Ali İhsan Dolu, 62 yaşında hayatını kaybetti
GÜNCEL 15.09.2019, 11:56 16.09.2019, 01:09
ALANYA Belediyesi, Spor Müdürlüğü’nde çalışan Ali İhsan Dolu (62), yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi. Ciğerleri su toplayan ve bir süredir ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veren ‘Paşa’ lakaplı Dolu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dolu’nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bademağacı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:14
|Yatsı
|20:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0