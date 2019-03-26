Alanya'yı üzen ölüm! Ömer Anılgan kalbine yenildi

MAHMUTLAR Mahallesi'nde okul servisi şöförlüğü yapan Ömer Anılgan, servis yaparken kalp krizi geçirdi. Anılgan'ın beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken pıhtı nedeniyle kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Anılgan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Demokrat Parti Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Fatma Anılgan'ın eşi Ömer Anılgan'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önüne akın etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 18:15