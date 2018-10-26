Alanya’yı temsil ettiler

LİSE, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Antalya'ya dair bildirilerini sundukları sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve 23 ilden 126 öğrenci katıldı. 25-26 Ekim tarihleri arasında yapılan sempozyumda Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi üç öğrenci ile Alanya’yı temsil etti. Taylan Sönmez, “Tarımdan Turizme, Yerelden Evrensele Antalya”, Fatih Uysal, “Türk Romanının Anadolu’ya Açılan Kapısı Antalya”, Petek Yiğit ise “Mutlu Bir Başlangıç İçin: Evet Antalya” adlı bildirilerini katıldıkları sempozyumda sundu. Sempozyumda Alanya’yı başarı ile temsil eden Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri sunumlarıyla göz doldurdu.

Sosyal bilimlerin önemine dikkat çeken Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Ülkemizin her alanda üretime geçmesi, kalkınması ve medeniyet mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasında özgün bir sosyal bilim anlayışına olduğu kadar iyi yetişmiş sosyal bilimcilere de ihtiyaç vardır. Bu çerçevede Ulusal Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu'nda ilçemizi temsil eden Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.