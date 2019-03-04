Alanya’yı şok eden tutuklanma sürecini anlattılar

GEÇTİĞİMİZ günlerde taahhüdü ihlal suçu nedeniyle cezaevine konulan Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) kurucularından Ali Rıza Gündoğmuş’un kızları Av. Yasemin Gündoğmuş ve Zülal Gündoğmuş, yaptıkları yazılı açıklamayla yaşanan süreci değerlendirdiler. Gündoğmuş kardeşlerin açıklamaları aynen şöyle: “Verilen destek, yapılan yorumlar ve aramalardan sonra Ali Rıza Gündoğmuş'un kızı olarak hem teşekkür etmek hem de süreçle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak için yazıyorum. Öncelikle iyi dilekte bulunan, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yaşanılan süreç ekonomik nedenlerden dolayı başımıza gelmiş olup, Ali Rıza Bey tarafından borçlar inkar edilmemiş, yakalama kararlarına rağmen Alanya dan uzaklaşmamış, Alanya dışında bir yere götürülmemiş, gizlenmemiştir. Zira tutuklaması da herhangi bir Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünde yakalanma şeklinde olmamış, bizzat bulunduğu yerden ihbar üzerine alınmıştır. Yaşanılan olayla ilgili en büyük manevi yıkım da bu nedenle yaşanmıştır. Ekonomik bir nedenle, sanki ağır bir suç işlemiş gibi ‘Takip ettirdik, ilkinde kaçırdık ikincide enselettik’ şeklinde ibarelerin kullanılması ve âdeta kedi fare oyunu oynanması, neredeyse kelepçe takılması şeklinde davranışlara maruz bırakılması üzücü olmuştur. Ali Rıza Bey, tüm süreçte Alanya dışında bir yerde bulunmamıştır ki takibe vs. zaten gerek yoktur. Bu nedenlerle yardım da bulunmak isteyen herkese teşekkür etmekle maddi olarak kimsenin ailesinin rızkını bu konuda böyle üzücü ve maneviyata sığmayan davranışlarda bulunan zihniyete verilmesini istemediğimizi ve verdirmeyeceğimizi belirtmek isterim. Babamın manevi olarak iyi anılması, sevenlerinin, hatırlayanlarının olduğunun bilinmesi halinin hatırının soruluyor olması bizim için en değerli vefa şeklidir. Ali Rıza Gündoğmuş kasketi, kara şalvarı ve bisikletiyle yaşamış birisi olup, halk adamıdır ve hayatta her yükü göğüsleyecek bir insandır. Anılan ekonomik nedenlerle cezaevinde bulunması kişiliğini itibarını insanlığını eksiltecek bir hususta değildir. Kendisi iyi durumdadır. Yardımlarını esirgemeyen Alanya Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Sayın Mehmet Şahin’e bu süreçte yanımızda duran meslektaşlarıma, düşünenlere, arayıp soranlara, güzel dileklerini iletenlere, sağlık durumunu merak edenlere teşekkürü bir borç biliriz.”