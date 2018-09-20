Alanya'yı karıştıran restoranın mimarı konuştu

ESKİ Alanya Belediye Başkanı Sipahioğlu'nun, Alanya Kalesi'nde satın alıp, tadilatla restorana dönüştürdüğü eski Alanya evinin proje ve uygulama mimarı olan mimar Emine Cimrin Koçak, son dönemlerde kaçak olduğu iddia edilen yapı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapının tüm detaylarının Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayından geçtiğini, kaçak kat çıkılmadığı gibi metrekaresinin de düşürüldüğünü ifade eden Koçak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık iki hafta önce başlayan ve bugün itibari ile de iyice alevlenen Sayın Avukat Hasan Sipahioğlu'na ait Alanya Kalesi, Hisariçi Mahallesi'nde bulunan ve şimdiki adı Gardenia Reataurant olan yapının proje mimarı ve aynı zamanda da uygulama mimarı olan bendenizin bu konuda bir açıklama yapması şart olmuştur. Konu üzerinde hiç bir teknik veriye ve belgeye dayanmadan yapılan cahilce tartışmalar, ve iftiraya varan yorum ve iddialar, hem mülk sahibi sayın Hasan Sipahioğlu'nu hem yapının restorasyon mimarı olarak bendenizi, hem Alanya Belediyesi’nin ilgili biriminin çalışanlarını ve hem de karar ve izin verici konumundaki Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyelerini töhmet altında bırakmaktadır. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Alanya Kalesi’nde yapılacak tüm işlerle ilgili yol gösterici bir koruma imar planı bulunmaktadır. Dolayısı ile mimarlar bu alanda projelerini Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar planı kararları doğrultusunda hazırlar. Hazırladığı projeyi Alanya Belediyesi aracılığı ile Antalya Koruma Kurulu’na gönderir. Kurul üyeleri de Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı karaları ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda başvuran projelerle ilgili izin ve kararları verir.

Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarına göre; söz konusu bina ‘Geleneksel Yapı’ statüsündedir. Geleneksel yapılar onarılırken kat sayılarında değişiklik yapılamaz. Fakat iç mekanda kurulun izni doğrultusunda istenilen değişiklik yapılabilir. Söz konusu bina onarımdan önce iki katlı bir yapı olup toplam 232 metrekare kapalı alanı bulunmakta idi. Onarım sırasında plan kararları doğrultusunda yapının kuzey ve güney cephesinde bulunan ve ilk sahibi tarafında yapılmış olan betonarme ek odalar yıkılmıştır. Bu gün yapının toplam kapalı alanı 190 metrekareye inmiş olup azalmıştır. Yapının onarımı sırasında tüm özgün taş duvarları korunmuştur ve yapı orijinalinde iki katlı olduğu gibi bu gün de iki katlıdır. Proje aşamasında sayın Hasan Sipahioğlu ve ailesi yapının özgün halini korumayı ilk hedef olarak belirlemiştir. Bendeniz de konusunda yetkin bir mimar olarak bu konuda çalışmalarımı yaptım. Yapının tüm projeleri Anıtlar Kurulu’ndan onaylı olup bütün uygulamalar da buna göre yapılmıştır. Yapıda hiç kimse onaylı projesine aykırı bir uygulama bulamaz. Kuyruk acısı olan veya sayın Hasan Sipahioğlu üzerinden yürüyen tartışmalarla gündeme gelmeye çalışan insanların yaptığı bu mesnetsiz karalama propagandası üzüntü vericidir. Fakat ne kadar çamur atarsanız atınız unutmayınız ki güneş balçıkla sıvanmaz. Ve yine biliriz ki meyvesiz ağacı kimse taşlamaz, meyve veren ağaç taşlanır. Şükürler olsun bize meyveler verdirene....”

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, 00:18