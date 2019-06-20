Alanya’ya YÖK müjdesi: İşte açıklanan kontenjanlar

Kübra DUMAN

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, bu yıl da ön lisansta 367 bin 541 ve lisans düzeyinde 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplam 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Buna göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) kontenjanı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15 artışla 3 bin 806’ya yükseldi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin (AHEP) kontenjanı ise yüzde 18’lik bir artışla 195’e yükseldi. Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametre doğrultusunda uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) devlet üniversitelerinde 288 bin 821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarına 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans ve 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerine 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, bin 53 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. Buna göre ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunuyor. Açıköğretim fakültelerinde ise 2019 yılında 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan verildi. Açıköğretim kontenjanlarında yeni bir planlamaya geçildi. Bunda istihdam kadar yeni YÖK’ün başlatmış olduğu açıköğretim ile ilgili son dört senedir sürdürülen nitelik artırıcı düzenleme sürecinin devamına yönelik politikalar rol oynadı. Önümüzdeki yıldan itibaren açıköğretimin özünde olan “hayat boyu öğrenme” fonksiyonu daha belirgin hale getirilecek ve açıköğretim programlarıyla ilgili son yıllarda artan olumlu algının daha da üst düzeye çıkması bekleniyor. Bu yıl açıköğretim kontenjanları dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu.

‘AHEP ÜCRETLİ ÖĞRENCİ ALMAYACAK’

AHEP Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, AHEP’in kontenjanlarında yüzde 18 ila 20 arasında artış yaşandığını belirtti. İngilizce Mimarlık Bölümü’ne 40, Türkçe Mimarlık Bölümü’ne 40, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne 40, Turizm İşletmeciliği Bölümü’ne 15, İletişim Tasarım ve Yönetimi Bölümü’ne 30, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 30 öğrenci alınacağını ifade eden Doğan, “Ayrıca yabancı öğrenci kontenjanımız da 97’ye yükseltildi. AHEP yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerine burslu olarak eğitim verecek. Yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 bursla eğitim verecek AHEP yeni dönemde ücretli öğrenci almayacak” dedi.

ALKÜ’NÜN KONTENJANI ARTTI

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, YÖK’ün açıkladığı rakamlara göre; Tıp Fakültesi’ne 100, Diş Hekimliği Fakültesi’ne 70, İşletme Fakültesi’ne 320, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’ne 510, Eğitim Fakültesi’ne 390, Turizm Fakültesi’ne 120, Su Ürünleri Fakültesi’ne 110, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 200, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne 60, Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesi’ne 70, Akseki Meslek Yüksek Okulu’na (MYO) 305, Gazipaşa MYO’ya 265, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) MYO’ya 730, ALTSO Turizm MYO’ya 306, Sağlık Hizmetleri MYO’ya 250 öğrenci alacaklarını söyledi. Geçen seneye oranla kontenjanda yüzde 15 oranında bir artış yaşandığını belirten Pınarbaşı, 12 bin olan öğrenci sayısının bin 500 civarında artarak 13 bin 500’e yükselmesini beklediklerini kaydetti. Tıp Fakültesi’ne 60 öğrenci istediklerini ancak YÖK’ün 100, Mimarlık Fakültesi’ne ise 40 öğrenci istediklerini ve gene YÖK’ün bu bölüme de 70 öğrenci kontenjanı tanıdığını ifade eden Pınarbaşı, “YÖK popüler bölümlere bazen kendi inisiyatifini de kullanarak fazla kontenjan verebiliyor. Bunu yaparken de elbette ‘ALKÜ bunun altından kalkar’ diyor. ALKÜ, AHEP’le birlikte inşallah öğrenci sayısını arttıracak. ALKÜ olarak her zaman AHEP’e destek oluyoruz ve iki üniversiteye sahip olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Üniversitelerimizin tanınırlığının artması da itici bir güç oluyor. Öğrenciler açısından da tercih nedeni olabiliyor” dedi.