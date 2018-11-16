Alanya’ya yeni dernek

TÜRKİYE’NİN 81 ilinden vatandaşın yaşadığı Alanya, yeni bir derneğe daha kavuşuyor. Alanya’da yaşayan Hataylılar, bugün kuruluş başvurusu yapılan Alanya Hataylılar Derneği çatısı altında buluşacak. Resmî onayın gelmesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişi karşısında bulunan Çıtırım Pastanesi’nin üzerinde hizmete girecek dernek, görkemli bir törenle açılacak. Başkanlığını Abdullah Alkan’ın yapacağı dernekte Ayhan Doğru da başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Yönetimde ise Bekir Uyar, Cemile Varoğlu, Cevri Kahraman, Ekrem Özen, Erkan Başdemir, Hasan Kuzu, İzzet Kılıç, Mehmet Göksu, Selenay Çelik, Adnan Kutlu Güçlü yer alacak. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Alkan, “Alanya’da eksikliğini hissettiğimiz derneğimiz sayesinde tüm Hataylı hemşehrilerimizi buluşturmak ve kaynaştırmak istiyoruz. Kısa bir süre içerisinde derneğimizi faaliyete geçirip hemşehrilerimizle bir araya gelmek ve yararlı projeler üretmek öncelikli hedefimiz olacak” dedi.