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Alanya'ya yeni AVM geliyor

Sünbül Otomotiv ve Emlak sahipleri Mustafa Sünbül ile oğlu Ahmet Sünbül, Alanya'ya yapacakları yeni AVM'nin projesini paylaştılar 

Alanya'ya yeni AVM geliyor

Sünbül Otomotiv ve Emlak sahipleri Mustafa Sünbül ile oğlu Ahmet Sünbül, Alanya'ya yapacakları yeni AVM'nin projesini paylaştılar 

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:16
Alanya'ya yeni AVM geliyor
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MHP İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül ile oğlu Ahmet Sünbül'ün sahibi oldukları Sünbül Otomotiv ve Emlak, Alanya'ya yeni bir alışveriş merkezi (AVM) yapımına başladılar. 
Hacet Mahallesi, Pazar Pazarı üstü, çevreyolu üzerinde hizmete girecek yeni AVM'nin proje fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan Ahmet Sünbül "Alanya Çevreyolu üzerine yapacağımız alışveriş merkezinin startını verdik. Seçkin markaları buluşturacağımız iş merkezimiz Alanya için hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 02.11.2017 00:52
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ProjeAVMAhmet SünbülMustafa SünbülEmlakSünbül Otomotiv
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