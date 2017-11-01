Alanya'ya yeni AVM geliyor

MHP İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Mustafa Sünbül ile oğlu Ahmet Sünbül 'ün sahibi oldukları Sünbül Otomotiv ve Emlak , Alanya'ya yeni bir alışveriş merkezi ( AVM ) yapımına başladılar. Hacet Mahallesi, Pazar Pazarı üstü, çevreyolu üzerinde hizmete girecek yeni AVM'nin proje fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşan Ahmet Sünbül "Alanya Çevreyolu üzerine yapacağımız alışveriş merkezinin startını verdik. Seçkin markaları buluşturacağımız iş merkezimiz Alanya için hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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