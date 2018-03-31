Alanya’ya yaz erken geldi

ALANYA'DA 2 gündür etkili olan yağmur, dün sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na gelen yerli ve yabancı tatilciler, şezlonglar ve kumların üzerinde güneşlenip denize girdi. Bazı turistler ise sahil boyunca yürüyüş ve spor yaptı. Plajın kumlarında oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilerek sahile gelen Hollanda vatandaşı Rima Ülkü Alanya’yı çok sevdiğini söyledi. Ülkü "Güneş, plaj ve güzel havadan dolayı 3 yıldır Alanya’da ikamet ediyorum. Şu an Hollanda’da kar, yağmur ve dondurucu soğuk var ama burası aksine daha güzel. Bugünümü sahilde geçiriyorum. Çünkü güneşli ve güzel bir gün tadını çıkarıyorum. Güzel havasından ve insanların cana yakın olmasından dolayı Alanya’yı çok seviyorum” dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın etkisini arttırarak sürdüreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.