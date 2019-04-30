Alanya’ya uluslararası çapta yeni turnuva

KLEOPATRA Plajı’nda düzenlenecek World Winners Cup turnuvasının protokolü Beach Soccer World Wide Genel Direktörü ve FIFA Plaj Futbolu Turnuva Direktörü Gabi Renales ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel arasında Hasanağalar Konağı’nda imzalandı. 7 kıtadan 40’tan fazla takımın katılması planlanan turnuvaya tüm Alanya halkını davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile sporun başkenti olarak anılan Alanya’mız yeni bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek World Winners Cup turnuvasına 7 kıtadan 40 tan fazla takımın katılması bekleniyor. Bu sayede dünya yıldızlarını ve dünyanın en iyi takımlarını Alanya’mızda ağırlama ve izleme şansımız olacak. Dünyada ilk kez yapılan bu turnuvanın startını Alanya’dan vereceğiz” dedi.

‘3 YIL BOYUNCA ALANYA’DAN BAŞLAYACAK’

Turnuvaya ilişkin detayları paylaşmaya devam eden Başkan Yücel, “3 yıl boyunca devam edeceğimiz bu organizasyon ile dünya markası bir şehirde dünya markası bir turnuva yapacağız. Dünyanın dört bir tarafında canlı yayınlanacak bu turnuva ile Alanya’nın tanıtımını en üst seviyede yapmayı planlıyoruz. Ulusal ve uluslararası kanalların yanı sıra internet üzerinden 60 ülkeden fazla yerde turnuvamız ve kentimiz izlenebilecek. Beach Soccer World Wide Genel Direktörü ve FIFA Plaj Futbolu Turnuva Direktörü Gabi Renales’e Alanya’yı seçtikleri için çok teşekkür ediyorum. Tüm sporseverleri sporun şehri Alanya’da 23-29 Eylül tarihlerinde turnuvaları izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Beach Soccer World Wide Genel Direktörü ve FIFA Plaj Futbolu Turnuva Direktörü Gabi Renales ise Alanya’nın plaj futbolu için mükemmel uygunlukta olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.

