Alanya’ya süreklilik ödülü

Uğur KANBEROĞLU

YAPEX Restorasyon Fuarı’nda gerçekleştirilen ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör, ÇEKÜL Başkanı Metin Sözen, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve davetliler katıldı. Koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verilen Süreklilik Ödülü’ne bu yıl Alanya Belediyesi layık görüldü. Alanya Kalesi’nde bulunan Mutfak Kültür Evi-Yemek Müzesi projesiyle ödüllendirilen Alanya Belediyesi adına ödülü, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp aldı.