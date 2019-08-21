Alanya'ya şehit ateşi düştü!

EDİNİLEN bilgiye göre, Payallarspor yöneticisi Mustafa Özkan, "Payallarspor alt yapı Soner Uçar hocamızın kardeşi az önce Şırnak'ta çıkan çatışmada maalesef şehit düşmüş, 3 askerimiz de yaralı. Haberi antrenman sırasında beraberken aldık. Hocama söylemek dünyanın en acı anı. Kelimelerle ifade etmek imkansız sözün bittiği yer. 27 yaşında olan Mehmet Emin Uçar bekar evlilik hazırlığı yapmaktaydı. Geçenlerde babasına ve ailesine evlenmek istiyorum bana helal süt emmiş birisini bulun demiş. Nasıl bir acı Allah'ım mekanı cennet olsun inşallah. Şehidimizin cenazesi yarın öğlen Hatay'da defnedilecek. Kederli ailesine başsağlığı ve Türk milletinin başı sağ olsun. Kahrolsun PKK ve uzantıları. Soner hocam ve kederli ama gururlu ailesi dimdik ayakta duracak inşallah." dedi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şırnak Valiliğinden yapılan ilk açıklamada İl Jandarma Komutanlığı komutasında Silopi İlçe sınırılarında gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonunda Körseli köyü bölgesindeki TPAO çalışanlarının emniyetini sağlamak için koruma görevi gerçekleştirildiği belirtildi. Şehidin acı haberi Antakya'da bulunan baba ocağına ulaştı. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asıldı.