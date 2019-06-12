Alanya’ya sağlık müjdesi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Alanya’yı ilgilendiren maddeler de yer aldı. Alanya’nın 102 mahallesi ve 312 bine ulaşan nüfusuna hizmet veren tek devlet hastanesinin ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması özellikle uzak mahallelerde ciddi bir sıkıntı yaratıyordu. Bugün Antalya’dan bölge halkının uzun süredir beklediği müjde geldi. Meclisin 9’uncu ve 10’uncu gündem maddeleri kapsamında Alanya’nın Payallar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13,40 hektarlık alanın sağlık faaliyetleri için tahsisi sağlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Erkan Demirci, “Batı mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.

‘BUNDAN SONRA GÖREV BAKANLIKTA’

CHP’li Demirci “Bugün yapılan büyükşehir meclisinin 9. ve 10. gündem maddelerinde Payallar Mahallesi sınırları içerisinde 13.40 hektarlık ormandan tahsisli alanın Sağlık alanı olarak planlanmasına yönelik nazım ve uygulama imar planları onaylanmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür etmekle birlikte bundan sonra görev Sağlık Bakanlığı'na düşmektedir. Hastane yatırımı bir an önce gerçekleştirilerek hem Alanya Araştırma Hastanesi'nin yükü azaltılmalı, hem de batı mahallelerimizin daha kaliteli sağlık hizmeti alması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 19:10