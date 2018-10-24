Alanya’ya madalyayla döndü

Alaska Van Haus cinsi Alman çoban köpeği Sultan, Ankara’da katıldığı yarışmada ‘Dişi’ kategorisinde Türkiye birincisi olarak Alanya’ya kupa ve madalyayla döndü

Alanya’ya madalyayla döndü
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ANKARA'DAKİ Eryaman Stadı’nda gerçekleştirilen Türkiye Zafer Kupası Yarışması’na Alanya’dan katılan Alaska Van Haus cinsi Alman çoban köpeği Sultan, Alanyalı sahibinin gururu oldu. Hüseyin Kaşlı'nın sahibi olduğu 11 aylık Sultan, katıldığı yarışmada ‘Dişi’ kategorisinde 1'inci olarak kupa ve madalya almaya hak kazandı. Bu başarının Sultan’ın ilk başarısı olmadığını söyleyen sahibi Kaşlı “Mayıs ayında 6 aylık olan Sultan, Antalya'da katıldığı bir yarışmada 2'nci geldi. Sultan muhteşem bir köpek. Katıldığı yarışmalarda rakip tanımıyor. Benimle birlikte yaşayan Sultan, eğitimini Alanya'daki Köpek Eğitim ve Köpek Oteli’nde alıyor” dedi. 
 

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