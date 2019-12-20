Alanya'ya karşı densiz paylaşıma suç duyurusu
Alanya'nın sevilen simalarından Adem Tunç, Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşma sonrası çıkan olayların ardından "Ne Yunanistan ne Bulgaria, tek düşman Alanya" şeklinde paylaşım yapan ve gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Başpehlivan Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz hakkında suç duyurusunda bulundu
ALANYASPOR-Antalyaspor karşılaşması sonrası çıkan olayların ardından Başpehlivan Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz sosyal medya hesabı Facebook üzerinden "Ne Yunanistan, ne Bulgaria, tek düşman Alanya" şeklinde paylaşım yapmış ve bu paylaşım Alanya'da büyük tepkiyle karşılanmıştı. Alanya'nın sevilen simalarından esnaf Adem Tunç, Hikmet Tuğsuz hakkında suç duyurusunda bulundu.
‘HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETTİ’
Alanya Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklama yapan Adem Tunç, "Biz her zaman söylüyoruz, spor kardeşliktir. Geçen hafta cuma günü oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçından sonra çeşitli olayların akabinde gelişen istenmeyen tatsız paylaşımlar, söylemler ve bize karşı kışkırtılmış bir kitle var. Bunun sonucunda biz gerekli mercilere başvurduk. Bundan sonrası artık adalette, devletimiz gerekeni yapacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Türkiye'de fenomen haline gelen bir sporcu antrenörü Hikmet Tuğsuz hakkında suç duyurusunda bulunduk. ‘Ne Yunanistan ne Bulgaria, tek düşman Alanya’ sözleriyle bir paylaşımda bulunmuştu. Kendi takipçileri ile bunu paylaşarak halkı kin ve nefret duygularıyla harekete geçirmeye çalıştı. Biz Alanyalı olarak bu duruma duyarsız kalmadık ve kendisinden şikayetçi olduk" dedi.
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