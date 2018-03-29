Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 29 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 29 Mart 2018 Perşembe
29 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Tesadüfen bulundu! İnsan vücudundan yeni bir organ keşfedildi
Tesadüfen bulundu!

Alanya’ya Göç İdaresi resmen kuruldu

Alanya’nın da içinde bulunduğu yabancıların yoğun yaşadığı ilçelere Göç İdaresi Şube Müdürlükleri açıldı

Alanya’ya Göç İdaresi resmen kuruldu

Alanya’nın da içinde bulunduğu yabancıların yoğun yaşadığı ilçelere Göç İdaresi Şube Müdürlükleri açıldı

29 Mart 2018 Perşembe 12:59
Alanya’ya Göç İdaresi resmen kuruldu
banner404

BUGÜN Resmî gazetede yayınlanan Kararname ile Antalya’nın Alanya, Manavgat, Kemer ve Kaş ilçelerinde Göç İdaresi Şube Müdürlüğü kuruldu. Kararname ile bazı diğer illerde de şube açılışları yapıldı. 
Yabancı işlemlerinin Emniyet’ten Göç İdaresine geçmesinden sonra İlçelerde Göç İdaresi Şubesi açılması için eski Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de rapor hazırlayarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştu. Bakan Çavuşoğlu’nun da desteğiyle o dönemde İl Müdürlüğüne bağlı Alanya’da şube açılması kararlaştırılmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaGöç İdaresişubeMüdürlük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da aşırı yağış sonrası yollarda göçük oluştu, araçlar mahsur kaldı
Antalya'da aşırı yağış sonrası yollarda göçük oluştu, araçlar mahsur kaldı
Finli güzellerden Alanya'daki sahipsiz hayvanlara ziyaret
Finli güzellerden Alanya'daki sahipsiz hayvanlara ziyaret
Alanya Kuyumcular Odası'nın yeni yönetimi belli oldu
Alanya Kuyumcular Odası'nın yeni yönetimi belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim