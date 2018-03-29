Alanya’ya Göç İdaresi resmen kuruldu

BUGÜN Resmî gazetede yayınlanan Kararname ile Antalya’nın Alanya, Manavgat, Kemer ve Kaş ilçelerinde Göç İdaresi Şube Müdürlüğü kuruldu. Kararname ile bazı diğer illerde de şube açılışları yapıldı.

Yabancı işlemlerinin Emniyet’ten Göç İdaresine geçmesinden sonra İlçelerde Göç İdaresi Şubesi açılması için eski Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven de rapor hazırlayarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştu. Bakan Çavuşoğlu’nun da desteğiyle o dönemde İl Müdürlüğüne bağlı Alanya’da şube açılması kararlaştırılmıştı.