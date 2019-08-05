Alanya'ya elektrik kesintisi kabusu geri mi dönüyor

OBA Mahallesi'nin büyük bölümü, Güllerpınarı, Cikcilli ve Şekerhane Mahallesi'nin bir kısmında yaşanan enerji kesintisi nedeniyle pek çok caddede sinyalizasyon sistemi çalışmadı. Aşırı yüklenmeden dolayı trafolarda yaşanan arızaya bağlı olarak yaşanan enerji kesintisi ekiplerin çalışması sonucu giderildi. Yaklaşık bir kaç saat süren kesinti, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı Alanya'da vatandaşları bunalttı. Alanya'da enerji kesintilerinin sık yaşandığı yılları hatırlatan kesinti, vatandaşlara, "Kabus ger mi dönüyor" dedirtti.

SİNYALİZASYONLAR İPTAL

Artık neredeyse Alanya'da kronikleşen bir sorun haline gelen sinyalizasyon sisteminde yaşanan problemler, dün yaşanan enerji kesintisiyle Eski Hastane Kavşağı'nda ortaya çıktı. Sabah saatlerinde kavşaktaki ışıkların tamamen çalışmaması, yoğun bir şekilde trafik akışının sağlandığı Hastane Kavşağı'nda sürücülerin ve yayaların güvenli bir şekilde yolu kullanamamasına sebep olup, olası kazalara adeta davetiye çıkarttı. Oba, Cikcilli ve Çıplaklı'da yaşanan enerji kesintilerinden nasibini alan trafik ışıkları sürücüleri de çileden çıkardı.