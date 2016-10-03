Alanya'ya dev organizasyon 

HER yıl Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde bulunan bir şehir olan Vancouver'da düzenlenen ve bu sene 7. kez gerçekleştirilen Dünya Otizm Festivali'ne Türkiye'den de otizmli gençler ve aileleri katıldı. Bu yıl 22 gencimiz çeşitli kategorilerde ödüle aday gösterilirken, festivale Fehmihan Kanberoğlu, Beril Zorlu ve Ayberk Aksu aileleriyle birlikte katıldı. Fehmihan Kanberoğlu Türkiye’nin ilk otizmli aşçısı, Ayberk Aksu model, Beril Zorlu ise piyano sanatçısı olarak alanlarında ödüle layık görüldüler. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ödül töreninin ardından bu otizmli gençleri ve ailelerini telefonla arayarak tebrik etti.

3. BÖLGE TOPLANTISI ALANYA'DA

Festivalde Türkiye ve Alanya adına çok önemli bir gelişme de yaşandı. Festivalde 2017 yılı içerisinde 1. Bölge (Amerika), 2. Bölge (Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Orta Asya) ve 3. Bölge (Uzakdoğu Asya) olmak üzere üç bölgesel toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu ülkemizin de içerisinde yer aldığı ve en geniş coğrafyayı kapsayan 3. Bölge toplantısının 21-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Yine Çavuşoğlu'nun talebiyle toplantının Alanya'da gerçekleşeceği ilan edildi. Bu önemli toplantıyı Alanya'ya kazandıran Çavuşoğlu "Ülkemize ve Alanyamıza hayırlı olsun" dedi.



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