Alanya'ya dev organizasyon 

3. BÖLGE TOPLANTISI ALANYA'DA
Festivalde Türkiye ve Alanya adına çok önemli bir gelişme de yaşandı. Festivalde 2017 yılı içerisinde 1. Bölge (Amerika), 2. Bölge (Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Rusya, Orta Asya) ve 3. Bölge (Uzakdoğu Asya) olmak üzere üç bölgesel toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu ülkemizin de içerisinde yer aldığı ve en geniş coğrafyayı kapsayan 3. Bölge toplantısının 21-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Yine Çavuşoğlu'nun talebiyle toplantının Alanya'da gerçekleşeceği ilan edildi. Bu önemli toplantıyı Alanya'ya kazandıran Çavuşoğlu "Ülkemize ve Alanyamıza hayırlı olsun" dedi.
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İyi Seyirler.
Alanya anamur yolu ne Zaman bitecekmiş sayın bakandan bi öğrene bilirmiyim onu merak ettim Türkiye de bitmeyen tek yol burası da onu merak ettim bakanımız olduğu için mi sadece bu yol bitmiyor utanır olduk be