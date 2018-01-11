Alanya’ya denizden havadan Arap yağacak

- Yasin ARAZ

ABOUMERHİ Cruises (AMC) firmasının Alanya Temsilcisi olan Bassam Hage, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, şirketin Alanya'ya çok değer verdiğini, Alanya üzerindeki faaliyetlerini arttırmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. İlk olarak kruvaziyer faaliyetlerine değinen Hage, "2017'de Alanya'ya 3 bin 500'ün üzerinde yolcu getirdik. Alanya'ya gelen müşterilerimiz çok memnun. Bu yüzden Alanya faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. 2017'de yaptığımız seferler deneme seferleriydi. 2018'de daha iyi bir yapılanmamız olacak. Denizden 5 bin turist hedefliyoruz" dedi.

'ŞİRKET ALANYA'DAN VAZGEÇİYORDU'

AMC yetkililerinin 2017'deki deneme seferlerini yüksek liman vergilerinden dolayı 2018'de iptal etme noktasına geldiğini, ancak kendisinin bu durumun yaşanmaması için büyük gayret gösterdiğini ifade eden Hage, "Şirket olarak Alanya'da bir kaç sorun yaşadık. Çok fazla vergi verdik. Alanya'da 120 bin dolar liman vergisi verirken, Yunan adalarında 40 bin dolar veriyorduk. Çok pahalı olmasından dolayı vazgeçme noktasına gelmiştik. Ama Alanya'nın potansiyelini ben bildiğim için şirketi ikna ettim" diye konuştu.

'ÇAVUŞOĞLU BÜYÜK DESTEK VERDİ'

Türk hükümetinin çıkardığı teşvik kampanyasının sektör için büyük bir adım olduğunu belirten Hage şunlara değindi: "Biz şirket olarak bu teşvikten yararlanamıyorduk, çünkü teşvik 750 yolcu ve üzerini kapsıyordu. Ama bir fırsat buldum ve değerli dostum Alanyalı Ali Uysal'ın yardımıyla Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme fırsatı yakaladım. Kendisine bu konuyu ilettim ve bana 'Bak istediğini yapacağım ama Alanya'yı turistlerle dolduracaksın, yoksa bozuşuruz' dedi.

'TURİZM BAKANI ÇAVUŞOĞLU' DEDİLER'

Ben ihtimal vermemiştim gerçekleşeceğine ama bir hafta sonra 750 kişi olan alt limit 100'e düştü. Biz de bu karardan sonra Ankara'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gittik. Komite başkanı bize 'Antalya'nın Turizm Bakanı Mevlüt Bey'dir, o ne isterse yaparız' dedi. Şirket sahibi bu kararı duyunca da hemen Alanya'yı listeye aldı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra bana, 'İstediğin oldu, şimdi sıra sende, Alanya'yı turist dolu göreceğim' dedi. Ben de kendisine bunun sözünü verdim.

'TURİSTLER ALANYA'DA GECELEYECEK'

Biz de planlamamızı buna göre yaptık. 2017'den çok daha iyi bir sezon olacak. Şunun da müjdesini vermek istiyorum, geçtiğimiz yıl Mikanos'ta geceleyen gemimiz ve yolcularımız bu yıl Alanya'da geceleyecekler. Bu sayede geceyi de Alanya'da geçirecekler. Yani gündüz alışveriş, gece de eğlenceye gidecekler. Çünkü çok zengin turistleri taşıyoruz. Alanya bunun faydalarını görecek."

'UÇAK SEFERLERİ DE BAŞLAYACAK'

AMC'nin yeni projelerinden de bahseden Hage şöyle konuştu: "Alanya'ya çok ciddi bir talep var. Biz de sadece kruvaziyer turları ile sınırlı kalmak istemedik. Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na (GZP) da uçak seferleri başlatmak istiyoruz. Lübnan'nın başkenti Beyrut'tan Türkiye'ye günde 5 sefer var. Ama ne yazık ki hiç birisi direkt olarak Alanya'ya gelmiyor. İstanbul aktarmalı Antalya veya Alanya'ya ulaşılabiliyor. Bu da yaklaşık 6-7 saatlik bir süreyi alıyor. Oysaki Alanya ile Beyrut'un arası sadece 40 dakika.

'BAKANIMIZ BUNU DA ÇÖZECEK'

Eğer bir aksilik olmazsa 2018 turizm sezonunda GZP'ye haftada bir sefer olmak üzere Beyrut'tan deneme uçuşları koymak istiyoruz. Bu sayede Lübnan'dan bütün iş adamlarını ve yatırımcıları getirmek istiyoruz. Sadece Lübnan değil. Lübnan'ın yanısıra Mısır, Ürdün, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Irak'tan da zengin misafirleri Alanya'ya getiriyoruz.

'TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYORLAR'

Şunu ayrıca söylemek istiyorum, geçen yılbaşında Reina saldırısından sonra Türkiye çok ciddi güven kaybı yaşamıştı ama özellikle Kudüs tavrından sonra Lübnan'da yaşayan Hıristiyanlar dahil olmak üzere bütün Orta Doğu ülkeleri 'Uçak olursa biz Türkiye'ye gideriz, yaşarız. Kıbrıs'tan, Yunanistan'dan vazgeçeriz" dediler. Bakan Çavuşoğlu'nun da destekleriyle umut ediyorum bu sorun da aşılacak."